Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhiocine : Pantafa (2022): il folklore abruzzese al 40 TFF - articolo scritto da Stefano Del Giudice -

Come sottolineeremo in questa recensione di, il film diretto da Emanuele Scaringi e presentato al Torino Film Festival, inspira a pieni polmoni quella nebbia nefasta che avvolge borghi ...- Un film di Emanuele Scaringi. Opera interessante tra modernità e paganesimo che inserisce ... Horror, Italia,. Durata 101 ...Nel cast del film, che è stato presentato in anteprima al Torino Film Festival, ci sono anche ... Di seguito trovate il trailer di, che arriverà nei cinema il 30 marzo , che ci dà

Pantafa (2022) di Emanuele Scaringi - Recensione • Asbury Movies Asbury Movies

La recensione di Pantafa, horror coraggioso di Emanuele Scaringi con protagonista un'impeccabile Kasia Smutniak dove la superstizione popolare incontra la paura più recondita dell'animo umano.Arriva al cinema il 30 marzo, dopo l'anteprima al festival di Torino, l'horror Pantafa, il nuovo film di Emanuele Scaringi con Kasia Smutniak protagonista. Ce lo hanno presentato interpreti, regista e ...