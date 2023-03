Palmisano: «Sono stanca e frustrata. Ho anche pensato di smettere» (Di giovedì 30 marzo 2023) Antonella Palmisano si è lasciata andare in una lunga intervista tra le colonne della Gazzetta dello Sport. La campionessa olimpica, martedì sera, all’Istituto di Scienza e Medicina dello Sport di Roma, s’è sottoposta a una risonanza magnetica all’anca sinistra che, pur operata a fine settembre 2021, la limita ormai da due anni. Antonella, cosa succede? «Succede che in allenamento mi capita di perdere il controllo della gamba. È accaduto anche giorni fa, durante un test del lattato. Io do l’impulso di marciare, la gamba scappa via, si mette a correre. Avverto delle fitte e ho la sensazione di non poter gestire l’arto inferiore. Ho autonomia per una quarantina di minuti, per 7-8 km, non certo per una 20. Poi sento male». Continua Palmisano «Dopo aver provato tutte le terapie possibili e immaginabili, mi Sono fatta ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Antonellasi è lasciata andare in una lunga intervista tra le colonne della Gazzetta dello Sport. La campionessa olimpica, martedì sera, all’Istituto di Scienza e Medicina dello Sport di Roma, s’è sottoposta a una risonanza magnetica all’anca sinistra che, pur operata a fine settembre 2021, la limita ormai da due anni. Antonella, cosa succede? «Succede che in allenamento mi capita di perdere il controllo della gamba. È accadutogiorni fa, durante un test del lattato. Io do l’impulso di marciare, la gamba scappa via, si mette a correre. Avverto delle fitte e ho la sensazione di non poter gestire l’arto inferiore. Ho autonomia per una quarantina di minuti, per 7-8 km, non certo per una 20. Poi sento male». Continua«Dopo aver provato tutte le terapie possibili e immaginabili, mifatta ...

