Pallavolo. L'under 19 della Tonno Callipo si laurea campione Regionale

L'under 19 della Tonno Callipo, campione Regionale

La Tonno Callipo si è laureata campione Regionale Under 19. I giovani "tonnetti" guidati dal duo Piccioni – De Fina hanno superato sul campo della palestra "Don Pino Puglisi" la Exabit Cosenza, con il punteggio finale di tre set a zero (25-14/25-14/25-14 i parziali dei set). La fase finale della manifestazione è in programma dal 23 al 28 maggio ad Agropoli (Salerno). La squadra giallorossa aveva raggiunto questo traguardo dopo aver superato nel doppio confronto di semifinale la Tigano Luck Reggio(3-1 e 3-0), mentre i cosentini avevano sconfitto la Volo Virtus Lamezia con un doppio tre a zero finale.

