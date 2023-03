Pallamano | Qualificazioni Mondiali 2023 | Ponti e Rossomando si aggiungo al gruppo

(Di giovedì 30 marzo 2023) Novità in casa Italia in vista della delicatissima sfida delle azzurre contro la Slovenia valida per i play off di qualificazione ai Campionatidifemminile. Nella giornata di giovedì 30 marzo infatti coach Giuseppe Tedesco ha allargato la rosa delle convocate al raduno che comincerà il prossimo 2 aprile al Centro Federale di Chieti. Nello specifico saranno a disposizione del Direttore Tecnico l’ala sinistra e centrale Lisa(classe 2003) e l’ala destra Giulia(classe 2004), quest’ultima chiamata a sostituire l’indisponibile Luisella Podda. Come comunicato dalla FIGH, nel fittissimo programma di allenamento le nostre ragazze effettueranno anche un test match contro la Starmed TMS Teramo, pianificato per il prossimo 5 aprile alle ore 19:00. Si tratta di una ...

«La Casa della Pallamano» torna ad ospitare le azzurre. Dal 2 aprile prossimo il centro tecnico federale di Chieti accoglierà l'Italia per il raduno in preparazione per la sfida del prossimo 8 aprile ...