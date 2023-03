Pagani, gli alunni paganesi gratis allo stadio Marcello Torre (Di giovedì 30 marzo 2023) Una giornata di sano sport e di festa per grandi e piccini. Parte domenica prossima la nuova iniziativa della Paganese Calcio con il patrocinio del Comune di Pagani, assessorato allo sport, guidato da Pietro Sessa, che ha alla base un progetto socio-educativo rivolto prevalentemente agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Obiettivi sono evidenziare il valore educativo e culturale del calcio, educare alla convivenza civile e al fair play, prevenire episodi di razzismo. Per questo si darà la possibilità a tutti gli alunni delle scuole paganesi di partecipare gratuitamente alla partita Paganese Calcio 1926 Vs Cassino, che si disputerà domenica 02 Aprile alle ore 15:00 allo stadio Marcello Torre. Tagliandi gratuiti sono in ... Leggi su zon (Di giovedì 30 marzo 2023) Una giornata di sano sport e di festa per grandi e piccini. Parte domenica prossima la nuova iniziativa della Paganese Calcio con il patrocinio del Comune di, assessoratosport, guidato da Pietro Sessa, che ha alla base un progetto socio-educativo rivolto prevalentemente agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Obiettivi sono evidenziare il valore educativo e culturale del calcio, educare alla convivenza civile e al fair play, prevenire episodi di razzismo. Per questo si darà la possibilità a tutti glidelle scuoledi partecipare gratuitamente alla partita Paganese Calcio 1926 Vs Cassino, che si disputerà domenica 02 Aprile alle ore 15:00. Tagliandi gratuiti sono in ...

