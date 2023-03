Pagamento Pensioni aprile 2023: tutte le novità sulle date e chi riceverà l’aumentoQuando pagheranno le pensioni di aprile 2023, e chi percepirà un aumento grazie alla rivalutazione, ecco la guida completa. (Di giovedì 30 marzo 2023) Tra qualche giorno inizierà il nuovo ciclo mensile di Pagamento delle pensioni, a partire dal primo aprile e con il solito calendario per chi ritira la pensione alle poste. Inoltre, la rivalutazione degli assegni pensionistici sarà definitivamente implementata, seguendo le nuove regole e criteri stabiliti dalla legge di Bilancio per il 2023. ecco tutte le date e chi riceverà l’aumento previsto. Calendario e date per il Pagamento delle pensioni di aprile 2023: quando arriva l’assegno ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 30 marzo 2023) Tra qualche giorno inizierà il nuovo ciclo mensile didelle, a partire dal primoe con il solito calendario per chi ritira la pensione alle poste. Inoltre, ladegli assegnistici sarà definitivamente implementata, seguendo le nuove regole e criteri stabiliti dlegge di Bilancio per illee chil’previsto. Calendario eper ildelledi: quando arriva l’assegno ...

