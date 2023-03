Padovan: “Napoli favorito, ma le due sfide con il Milan non saranno facili” (Di giovedì 30 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Gian Carlo Padovan ha parlato in vista del match di Champions League tra Milan e Napoli Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Gian Carloha parlato in vista del match di Champions League tra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milannews24_com : #Padovan: «#Napoli #Milan? Vi dico cosa penso» - beryrossonera : Ma vedi te se non posso salire in autobus che mi ritrovo l’autista che si sta ascoltando Padovan che parla del Napoli…. - sportli26181512 : Padovan su Napoli-Milan: 'Gara delicata, può condizionare le partite successive': Giancarlo Padovan, giornalista, s… - MilanNewsit : Padovan su Napoli-Milan: 'Gara delicata, può condizionare le partite successive' - allmilanit : ??? Milan-Napoli, la Champions, De Ketelaere e non solo ??? L’intervista a Giancarlo Padovan #ACMilan #SerieA… -