Padel | Pininfarina disegna per Iconic campo di nuova generazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 marzo 2023) Milano, 30 mar. (Adnkronos) -amplia la sua sfera di azione portando la sua competenza nel mondo del design, dalle auto, al prodotto, fino all'architettura, e il suo approccio progettuale unico, combinazione di estetica e tecnologia, nel mondo del design sportivo. Lo studio, torinese per origine e internazionale per vocazione, hato peril suo primodache porta ad un nuovo livello il modo di progettare per lo sport, rivoluzionando l'esperienza del giocatore e la fruizione dello spazio di gioco. 'Court' è undall'interfaccia personalizzabile e funzionalità modulari pensato per i giocatori più esigenti, che integra un design innovativo con le tecnologie più avanzate del settore, tra cui la ...