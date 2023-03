Pace lontana per la coppia Blasi-Totti: l’ex capitano della Roma infuriato per le foto di Ilary Blasi con il nuovo compagno e la figlia (Di giovedì 30 marzo 2023) Pace lontanissima tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo quanto riportato da Repubblica, che cita fonti anonime vicine all’ex capitano giallorosso, Totti sarebbe «furioso» per le ultime foto di Blasi con il nuovo compagno Bastian Muller e la figlia Isabel Totti pubblicate sul settimanale Chi. Nelle foto viene ritratta la nuova vita di Blasi con Muller mentre passeggiano al parco e tengono entrambi per mano la Isabel e la nipotina Nichi. Totti sarebbe rimasto infastidito e amareggiato dalla pubblicazione delle immagini sul settimanale. Ma non solo. Secondo le fonti ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023)lontanissima trae Francesco. Secondo quanto riportato da Repubblica, che cita fonti anonime vicine algiallorosso,sarebbe «furioso» per le ultimedicon ilBastian Muller e laIsabelpubblicate sul settimanale Chi. Nelleviene ritratta la nuova vita dicon Muller mentre passeggiano al parco e tengono entrambi per mano la Isabel e la nipotina Nichi.sarebbe rimasto infastidito e amareggiato dalla pubblicazione delle immagini sul settimanale. Ma non solo. Secondo le fonti ...

