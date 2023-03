Oscar Pistorius potrebbe uscire dal carcere prima del previsto: venerdì la decisione finale (Di giovedì 30 marzo 2023) Quasi dieci anni dopo la sua incarcerazione, Oscar Pistorius potrebbe tornare in libertà con un triennio di anticipo. Il campione paralimpico, condannato a 13 anni di detenzione, è stato giudicato colpevole di aver ucciso la propria compagna, la modella Reeva Steenkamp, all’alba del giorno di San Valentino del 2013: Pistorius le ha sparato per ben 4 volte attraverso la porta del bagno della sua casa a Pretoria, dove è detenuto dal 2014. Tuttavia, il 36enne si è sempre dichiarato innocente, negando di aver ucciso la compagna in preda alla rabbia ma sostenendo di averla scambiata per un ladro. L’ex velocista potrebbe uscire dal carcere di Pretoria già venerdì, giorno in cui la commissione per la libertà vigilata dovrà decidere sulla sua detenzione. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Quasi dieci anni dopo la sua incarcerazione,tornare in libertà con un triennio di anticipo. Il campione paralimpico, condannato a 13 anni di detenzione, è stato giudicato colpevole di aver ucciso la propria compagna, la modella Reeva Steenkamp, all’alba del giorno di San Valentino del 2013:le ha sparato per ben 4 volte attraverso la porta del bagno della sua casa a Pretoria, dove è detenuto dal 2014. Tuttavia, il 36enne si è sempre dichiarato innocente, negando di aver ucciso la compagna in preda alla rabbia ma sostenendo di averla scambiata per un ladro. L’ex velocistadaldi Pretoria già, giorno in cui la commissione per la libertà vigilata dovrà decidere sulla sua detenzione. La ...

