Oroscopo Paolo Fox Venerdì 31 Marzo 2023: Vergine affascinante (Di giovedì 30 marzo 2023) L'Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Marzo 31 2023 Ariete Se cerchi storie senza impegno, il cielo sostiene. Periodo caldo per la creatività in genere; favoriti nascite, matrimoni e convivenze. Toro Il lavoro è sottoposto a cambiamenti imprevisti, con pazienza andrà meglio. Perplessità in amore: mantieni vivo il dialogo. Gemelli Otterrai conferme entro pochi giorni. In amore c'è un po' di noia e i nuovi rapporti vanno gestiti con molta cura. Cancro Possibili acquisti di una certa importanza, ma anche soluzioni di questioni che ti tenevano sulle spine. I nuovi amori sono promettenti. Leone Insisti nelle iniziative ambiziose. Spese eccessive; nuove conoscenze ti aiuteranno nel lavoro o nello studio. Amore alle porte. Vergine Ottima la forma, grazie al fascino personale: ...

