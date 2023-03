Orietta Berti svela quale coppia nata al GF VIP 7 preferisce (Di giovedì 30 marzo 2023) Orietta Berti è stata una delle opinioniste più discusse del Grande Fratello Vip 7. Spesso al centro di polemiche perché, nonostante quanto dichiarasse, sembrava proprio che non avesse idea neanche di dove si trovasse e quale ruolo avesse, è stata spesso oggetto di critiche. Candidamente ha ammesso che rifarebbe l’esperienza di opinionista, autocandidandosi anche per la prossima edizione del reality di Canale 5 e – se pensiamo al suo cachet – la possiamo pure capire! Non si è mai tirata indietro nell’esprimere le sue preferenze, così durante l’ultima puntata del GF VIP Party ha lanciato delle frecciatine niente male ai vari concorrenti. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Orietta Berti: “Ecco qual è la mia coppia preferita al GF VIP 7” Soleil Sorge e ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 marzo 2023)è stata una delle opinioniste più discusse del Grande Fratello Vip 7. Spesso al centro di polemiche perché, nonostante quanto dichiarasse, sembrava proprio che non avesse idea neanche di dove si trovasse eruolo avesse, è stata spesso oggetto di critiche. Candidamente ha ammesso che rifarebbe l’esperienza di opinionista, autocandidandosi anche per la prossima edizione del reality di Canale 5 e – se pensiamo al suo cachet – la possiamo pure capire! Non si è mai tirata indietro nell’esprimere le sue preferenze, così durante l’ultima puntata del GF VIP Party ha lanciato delle frecciatine niente male ai vari concorrenti. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7: “Ecco qual è la miapreferita al GF VIP 7” Soleil Sorge e ...

