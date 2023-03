“Oriana ancora non lo sa”. GF Vip 7, la notizia più brutta a poco dalla finalissima (Di giovedì 30 marzo 2023) Il GF Vip 7 sta per concludersi e la finale del 3 aprile è ormai ad un passo. Ora la notizia bomba è stata sganciata su Oriana Marzoli e riguarda proprio l’ultima puntata che sarà condotta da Alfonso Signorini. Una rivelazione che sta lasciando senza fiato numerosi telespettatori, i quali ora dovranno attendere il momento fatidico per scoprire se corrisponderà tutto alla verità. Intanto, però, la voce si è diffusa immediatamente e i supporter dell’influencer sperano che non si avvererà mai tutto questo. Nella casa del GF Vip 7, a pochi giorni dalla finale, Oriana Marzoli è abbastanza malinconica a causa di Daniele Dal Moro. Lei ha quindi messo delle foto di lui sull’armadio per vederlo in ogni momento della giornata e ha esclamato: “Ogni tanto mi guardo le foto per non dimenticarmi la sua faccia, visto che non mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Il GF Vip 7 sta per concludersi e la finale del 3 aprile è ormai ad un passo. Ora labomba è stata sganciata suMarzoli e riguarda proprio l’ultima puntata che sarà condotta da Alfonso Signorini. Una rivelazione che sta lasciando senza fiato numerosi telespettatori, i quali ora dovranno attendere il momento fatidico per scoprire se corrisponderà tutto alla verità. Intanto, però, la voce si è diffusa immediatamente e i supporter dell’influencer sperano che non si avvererà mai tutto questo. Nella casa del GF Vip 7, a pochi giornifinale,Marzoli è abbastanza malinconica a causa di Daniele Dal Moro. Lei ha quindi messo delle foto di lui sull’armadio per vederlo in ogni momento della giornata e ha esclamato: “Ogni tanto mi guardo le foto per non dimenticarmi la sua faccia, visto che non mi ...

