Ordini medici in piazza a Bari con i sindacati ' a difesa Ssn'

Roma, 30 mar. (Adnkronos Salute) - Domani e sabato gli Ordini dei medici saranno in piazza a Bari accanto alle rappresentanze sindacali dei medici per difendere il Servizio sanitario nazionale e tutelare il diritto alla salute dei cittadini. "Per garantire il diritto alla salute del cittadino servono riforme che vadano incontro ai nuovi bisogni di salute ma tutelino lo spirito universalistico, equo e solidale del nostro Ssn", dichiara Filippo Anelli, presidente dell'Ordine dei medici di Bari e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomcep), che parteciperà, insieme al vicepresidente Fnomceo Giovanni Leoni e al segretario generale Roberto Monaco, alla manifestazione di sabato organizzata nel capoluogo pugliese dalla Fimmg ...

