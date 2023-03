(Di giovedì 30 marzo 2023)si esprime su Milan, che a giugno sarà del PSG. Al momento, il giocatore è infortunato conin combutta col club francese UNA REGOLA ? In collegamento su Tutti Convocati, Francosi esprime sul caso: «C’è una cosa che voglio dire al di là delle varie ricostruzioni. Se c’è un’eccellenza in casa Inter è lo staff medico guidato da Piero Volpi. In questo momento c’è un giocatore che ha dueche lo pagherà fino a giugno e il PSG che inizierà a pagarlo da settembre – si trova in mezzo a due forze contrastanti che tentano di esprime il proprio primato. Income questo deve valere una regola fondamentale:chi paga in questo momento. Dunque devere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Ordine: «Skriniar ha 2 padroni, ma in questi casi comanda l'Inter» - -

... come scrive anche Le Parisien , istituire questo tipo di contratti è un modo per riportare... il rinnovo di Marquinhos e il primo accordo condovrebbero avere le stesse clausole. Sarà ......squadra attuale e ai nuovi calciatori in procinto di sbarcare a Parigi (dunque anche a), ... riposo, recupero), non è escluso che Luis Campos abbia voluto ristabilire un po' diin un ...Andiamo con: l'olandese ha accettato la proposta della società nerazzurra, ovvero un rinnovo ... Due svolte che seguono però nel reparto della difesa nerazzurra il flop di, non riuscito ...

Ordine: «Skriniar ha 2 padroni, ma in questi casi comanda l’Inter» Inter-News.it

Kim Min-jae è uno dei segreti del Napoli stellare di Luciano Spalletti. Il centrale coreano non ha minimamente fatto rimpiangere l’illustre predecessore Kalidou Koulibaly, imponendosi immediatamente c ...Mancano solo le firme, ma dopo Calhanoglu l'Inter riesca a chiudere per il rinnovo di De Vrij. Tuttavia la piazza social muove delle critiche, e tiene banco il caso Bastoni ...