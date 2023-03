“Opera inutile e distruttiva”. Spuntano come funghi i comitati contro (Di giovedì 30 marzo 2023) Riparte puntuale il fronte del «No» al Ponte sullo Stretto. Dopo circa tredici anni, ovvero da quando nel 2012 l'allora premier, Mario Monti, archiviò la grande Opera, gli attivisti-ambientalisti tornano a far sentire la propria voce «perché il governo Meloni e il premier Matteo Salvini hanno ricominciato a parlarne anche mentendo». «A questo punto noi torniamo nelle piazze a dire no. E siamo tantissimi» fanno sapere i movimenti di protesta, convinti che il Ponte sia «un'Opera inutile e distruttiva» con «il rischio di un cantiere che resterà aperto e incompiuto». Intanto, il governo Meloni tira dritto spedito verso la realizzazione dell'infrastruttura che, una volta realizzata, sarà la più lunga del mondo. «Spero che arrivi a ore l'ok definitivo per il collegamento stabile fra Sicilia, Italia ed Europa di cui se ne ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 marzo 2023) Riparte puntuale il fronte del «No» al Ponte sullo Stretto. Dopo circa tredici anni, ovvero da quando nel 2012 l'allora premier, Mario Monti, archiviò la grande, gli attivisti-ambientalisti tornano a far sentire la propria voce «perché il governo Meloni e il premier Matteo Salvini hanno ricominciato a parlarne anche mentendo». «A questo punto noi torniamo nelle piazze a dire no. E siamo tantissimi» fanno sapere i movimenti di protesta, convinti che il Ponte sia «un'» con «il rischio di un cantiere che resterà aperto e incompiuto». Intanto, il governo Meloni tira dritto spedito verso la realizzazione dell'infrastruttura che, una volta realizzata, sarà la più lunga del mondo. «Spero che arrivi a ore l'ok definitivo per il collegamento stabile fra Sicilia, Italia ed Europa di cui se ne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agoacciaio : RT @LeoBanchi: @ChrisRicchiuti Vogliamo parlare dei miliardari di euro per il ponte sullo stretto? Opera inutile e irrealizzabile, pensata… - IvanaRicci2 : RT @Cosimo80129919: @Uni91070952 Bisognerebbe bullizzare i politici,renderli ridicoli, prenderli a schiaffi partendo da quella mezza sega i… - carolpantanifi : @borghi_claudio Opera di Pistoletto che non conoscevo. Grazie Claudio per avermela fatta conoscere. A prescindere m… - Cosimo80129919 : @Uni91070952 Bisognerebbe bullizzare i politici,renderli ridicoli, prenderli a schiaffi partendo da quella mezza se… - PoliticaPerEwok : @AndreC198 il bonus facciate, inutile senza controlli e causa di truffe miliardarie (non milionarie, miliardarie) è opera sia -