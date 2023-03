Open AI connette ChatGpt a internet

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il chatbot virale basato sull’intelligenza artificiale diAI,, ora può navigare in, in alcuni casi.AI ha lanciato oggi i plug-in per, che estendono le funzionalità del bot concedendogli l’accesso a fonti di conoscenza e database di terze parti, incluso il Web. Disponibile in alfa per gli utenti e gli sviluppatori dinella lista d’attesa,AI afferma che inizialmente darà la priorità a un piccolo numero di sviluppatori e abbonati al suo piano premiumPlus prima di implementare l’accesso API e su larga scala. Facilmente il plug-in più intrigante è il plug-in di navigazione Web diAI, che consente adi estrarre dati da tutto il Web per rispondere alle ...

ChatGPT, OpenAI introduce i plugin: cosa fanno e a cosa servono 01Net

