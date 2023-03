OnePlus Nord CE 3 Lite | la scheda tecnica si preannuncia molto interessante

Leggi su tecnoandroid

(Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Il debutto diCE 3è sempre più vicino. L’azienda terrà l’evento di presentazione il prossimo 4 aprile e, in questa occasione, saranno lanciate anche leBuds 2. In attesa di scoprire le caratteristiche tecniche ufficiali dello smartphone, dobbiamo affidarci alle indiscrezioni trapelate per conoscere nuovi dettagli della. I nuovi dettagli sembrano provenire direttamente dalla stessae permettono di conoscere meglio ilCE 3. Le novità in arrivo con il device sino interessanti, considerando che ilCE 3sarà il primo della seriea poter vantare una fotocamera da 108 MP. ...