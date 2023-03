Omicidio Ziliani, le figlie della vigilessa in aula confessano: in lacrime spiegano l’accaduto nei particolari (Di giovedì 30 marzo 2023) Omicidio Ziliani, le figlie della vigilessa, uccisa nel settembre 2021, in processo hanno confermato ancora una volta le loro posizioni. Sono state loro ad uccidere la madre. Una delle due in lacrime durante la deposizione ha chiesto scusa a tutti. Omicidio Ziliani, le figlie della vigilessa in aula confessano Il processo sul caso dell’Omicidio di Laura Ziliani, ex vigilessa di 55 anni residente a Temù, in provincia di Brescia, continua. Per l’uccisione della donna, dal 24 settembre 2021, sono reclusi in carcere due delle tre figlie della vittima, Silvia Zani (28 anni) ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 marzo 2023), le, uccisa nel settembre 2021, in processo hanno confermato ancora una volta le loro posizioni. Sono state loro ad uccidere la madre. Una delle due indurante la deposizione ha chiesto scusa a tutti., leinIl processo sul caso dell’di Laura, exdi 55 anni residente a Temù, in provincia di Brescia, continua. Per l’uccisionedonna, dal 24 settembre 2021, sono reclusi in carcere due delle trevittima, Silvia Zani (28 anni) ...

