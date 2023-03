Omicidio Palozzi, massacrato di botte per 25 euro, muore dopo 6 mesi. 34enne a processo (Di giovedì 30 marzo 2023) Giuliano Palozzi, manovale di Rocca di Papa, è morto l’11 giugno del 2020, dopo aver trascorso sei mesi in coma in un letto d’ospedale del Policlinico Umberto I di Roma. L’uomo sarebbe stato massacrato di botte, almeno secondo la ricostruzione fatta dalla Procura, in strada e per quei fatti il 34enne Franco L. è stato rinviato a giudizio per Omicidio preterintenzionale. Una lite furiosa finita in tragedia per un debito di 25 euro Una discussione finita in tragedia che avrebbe avuto origine da un debito di 25 euro che la vittima vantava nei confronti dell’altro. Ed è stato l’imputato che ha chiarito di essersi solo difeso da Paolozzi che gli avrebbe puntato contro una pistola. Un racconto che non ha sciolto tutti i dubbi in merito allo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 marzo 2023) Giuliano, manovale di Rocca di Papa, è morto l’11 giugno del 2020,aver trascorso seiin coma in un letto d’ospedale del Policlinico Umberto I di Roma. L’uomo sarebbe statodi, almeno secondo la ricostruzione fatta dalla Procura, in strada e per quei fatti ilFranco L. è stato rinviato a giudizio perpreterintenzionale. Una lite furiosa finita in tragedia per un debito di 25Una discussione finita in tragedia che avrebbe avuto origine da un debito di 25che la vittima vantava nei confronti dell’altro. Ed è stato l’imputato che ha chiarito di essersi solo difeso da Paolozzi che gli avrebbe puntato contro una pistola. Un racconto che non ha sciolto tutti i dubbi in merito allo ...

