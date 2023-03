Omicidi Finizio e Fiore | spunta un arsenale | un arresto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 marzo 2023) Le indagini per glidi Andreae Luigi, sono tutt’altro che chiuse. È stato proprio nell’ambito di queste attività investigative che gli inquirenti hanno trovato unin una casa di Pietralata, ieri notte. Sono 11 le armi da fuoco tra pistole e fucili rinvenuti dalla squadra mobile di Roma a casa di un uomo. L’del possessore delle 11 armi da fuoco che aveva nascoste in casa Per il proprietario di quel fucile calibro 12 con canna mozza, pistola mitragliatrice calibro 7.65 e altre 9 pistole di vario calibro è scattato l’che dovrà essere convalidato nelle prossime ore. L’idea della Direzione Distrettuale Antimafia che sta coordinando le indagini per gli assassini di Luigi, colpito a morte mentre si trovava al ...