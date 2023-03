Omicidi a Roma | scoperto l’arsenale della malavita con pistole e fucili a Pietralata

(Di giovedì 30 marzo 2023)– Maxi sequestro di armi nel quartiere di. Nell’ambito delle indaginiDirezione distrettuale Antimafia sugli ultimi fatti di sangue avvenuti nella Capitale nelle ultime settimane, e in particolare l’o di Luigi Finizio, freddato in un distributore di benzina il 13 marzo scorso, e quello di Andrea Fiore, ucciso nella sua abitazione in via dei Pisoni con un colpo di pistola al torace, la notte scorsa è stato rinvenuto un arsenale composto da 11 armi: un fucile calibro 12 con canna mozza, una pistola mitragliatrice calibro 7.65 e altre 9di vario calibro, oltre al munizionamento. L’uomo, un italiano, che aveva in custodia le armi, è stato arrestato e nelle prossime ore i pmDda, coordinati dai procuratori aggiunti Michele ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... roma_tg24 : Omicidi a Roma, scoperto un arsenale con pistole e fucili - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada In trenta giorni, dal primo marzo a oggi a Roma già 4 omicidi. Una quindicina negli ultimi sei mesi. Roma sta diventando… - La7tv : #tagada In trenta giorni, dal primo marzo a oggi a Roma già 4 omicidi. Una quindicina negli ultimi sei mesi. Roma s… - domenicosabell1 : Roma sequestrato un arsenale con diverse armi, sarebbe collegato agli omicidi delle ultime settimane - infoitinterno : Omicidi a Roma, scoperto un arsenale con pistole e fucili -

Le armi rinvenute Le armi sono state scoperte durante le ricerche per risalire ai responsabili degli ultimi dueavvenuti a: quello di Andrea Fiore, il meccanico con precedenti per droga ...In questa edizione: - Papa Francesco, medici del Gemelli ottimisti - Reporter del Wall Street Journal arrestato in Russia - Muore neonato, 9 medici indagati per aorta recisa -, scoperto arsenale con pistole e fucili - Bce, per l'Eurozona ripresa nei prossimi trimestri - Bollette di luce e gas ancora in calo - Focus: Dazn investe sull'Italia con nuovo Network ......e sequestrato questa notte a, nella zona del quartiere Pietralata, un arsenale con una decina di pistole e un fucile. Una attività che rientra nelle indagini della Dda sugli ultimi...

Come riporta RaiNews24, gli inquirenti si stanno concentrando, in particolare, sugli omicidi di Luigi Finizio e Andrea Fiore, morti il 13 e il 27 marzo a Roma, in zona Quadraro-Torpignattara. Il ...Scoperto e sequestrato questa notte a Roma, nella zona del quartiere Pietralata, un arsenale con una decina di pistole e un fucile. (ANSA) ...