Olimpia Milano, Messina: "Non siamo stati abbastanza competitivi. Shields dolorante al ginocchio"

"Complimenti al Maccabi e Coach Katash, perché hanno giocato una partita eccellente. Nel primo tempo abbiamo concesso sei giochi da tre punti a causa di piccoli, ingenui fallo in situazioni di lay-up. Chiaramente il livello di competitività in quel momento non è stato quello che sarebbe servito". Così Ettore Messina commenta la pesante sconfitta dell'Olimpia Milano sul campo del Maccabi Tel Aviv; un KO che ha definitivamente posto fine alle speranze playoff di Eurolega dei meneghini. Neppure la reazione nel secondo tempo è servita per rimettere in piedi la partita: "Credo ci siano stati due momenti decisivi: quando siamo tornati a meno sei, abbiamo sbagliato un tiro da tre aperto. Poi quando eravamo a meno dieci abbiamo sbagliato tre tiri liberi consecutivi. La partita è finita in ...

