"Oggi...". Michelle Hunziker, vita stravolta: la foto che scatena il web | Guarda (Di giovedì 30 marzo 2023) Michelle Hunziker non nasconde il proprio entusiasmo. La conduttrice di Canale 5 è diventata nonna. Aurora Ramazzotti, figlia della Hunziker e del cantante Eros, ha partorito il primogenito Cesare. Ad annunciarlo è stato il compagno della 26enne, Goffredo Cerza, con una dolcissima foto su Instagram. Ma a stretto giro non è mancata la reazione di nonna Michelle. "E con la nascita delle mie figlie… Oggi per me è stato il giorno più bello della vita… Benvenuto Cesare". Tanti, tantissimi, gli auguri piovuti sotto il post. Tra questi quello di Tommaso Zorzi, da sempre grande amico di Aurora: "Posso finalmente essere la zia single che guida un Range Rover, collezione borse di Hermes e arrivata dilaniata alla cena di Natale. Questo è ciò di cui sono fatti i sogni".

