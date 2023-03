Oggi 30 marzo: Beato Amedeo IX di Savoia. Il duca buono a cui si arrenderanno anche i nemici (Di giovedì 30 marzo 2023) Esempio di nobiltà di lignaggio che insegue la nobiltà d’animo e il regno dei cieli, Amedeo predicherà l’amore di Dio e per i poveri. Governatore mite e amante della pace, dovrà soffrire molto anche per via di una salute malferma. Morirà giovane dopo una vita di penitenza e austerità. Amedeo nasce nel 1435 a Thonon. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 30 marzo 2023) Esempio di nobiltà di lignaggio che insegue la nobiltà d’animo e il regno dei cieli,predicherà l’amore di Dio e per i poveri. Governatore mite e amante della pace, dovrà soffrire moltoper via di una salute malferma. Morirà giovane dopo una vita di penitenza e austerità.nasce nel 1435 a Thonon. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

