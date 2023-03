“Oddio, finalmente”. Elettra Lamborghini esce dal bagno e dà la notizia a tutti (Di giovedì 30 marzo 2023) Elettra Lamborghini e l’annuncio ai fan in un video TikTok. Di recente la cantante è stata ospite di Stasera c’è Cattelan, il programma condotto da Alessandro Cattelan su Rai2 e ha parlato del momento no che stava vivendo: “Questo è un periodo brutto per me, sono triste e disillusa dalle persone”. nessun problema con il marito, Afrojack, sposato dalla cantante tre anni fa. “Quest’anno saranno tre anni che mi sono sposata, con lui parlo in inglese ma ho imparato a capire anche l’olandese. Nessun problema con mio marito per fortuna – aveva proseguito Elettra Lamborghini – ma trovo in generale che le persone siano un po’ troppo cattive e la prendo troppo sul serio. In questi giorni ho pianto tanto e mio marito mi è stato sempre al mio fianco”. Leggi anche: “Cosa ha fatto Ginevra”. Elettra ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023)e l’annuncio ai fan in un video TikTok. Di recente la cantante è stata ospite di Stasera c’è Cattelan, il programma condotto da Alessandro Cattelan su Rai2 e ha parlato del momento no che stava vivendo: “Questo è un periodo brutto per me, sono triste e disillusa dalle persone”. nessun problema con il marito, Afrojack, sposato dalla cantante tre anni fa. “Quest’anno saranno tre anni che mi sono sposata, con lui parlo in inglese ma ho imparato a capire anche l’olandese. Nessun problema con mio marito per fortuna – aveva proseguito– ma trovo in generale che le persone siano un po’ troppo cattive e la prendo troppo sul serio. In questi giorni ho pianto tanto e mio marito mi è stato sempre al mio fianco”. Leggi anche: “Cosa ha fatto Ginevra”....

