Nuovo colpo di coda dell'inverno da Domenica delle Palme (Di giovedì 30 marzo 2023) Freddo e neve arriveranno in Primavera. Un colpo di coda invernale investirà la nostra Penisola da Domenica. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma un peggioramento durante la Domenica e giornate fredde ed invernali all'inizio della nuova settimana. Come successo il 26, 27 e 28 marzo il termometro crollerà per 3 giorni, dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Freddo e neve arriveranno in Primavera. Undiinvernale investirà la nostra Penisola da. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma un peggioramento durante lae giornate fredde ed invernali all'inizioa nuova settimana. Come successo il 26, 27 e 28 marzo il termometro crollerà per 3 giorni, dalla ...

