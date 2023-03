Nuovo codice dei contratti, l’Ordine degli Architetti boccia le scelte del Governo (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – “Il Nuovo codice dei contratti varato dal Governo rappresenta un netto passo indietro per i professionisti”. A sostenerlo è Raffaele Cecoro, Coordinatore Interregionale degli Ordini degli Architetti PPC del Meridione (OAPPC-SUD), all’indomani dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del Nuovo codice degli Appalti, così come rivisto e integrato alla luce delle osservazioni delle commissioni parlamentari, dei diversi ordini professionali italiani e della conferenza degli ordini degli Architetti. “A mio avviso, il Nuovo codice dei contratti non permetterà di consentire ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – “Ildeivarato dalrappresenta un netto passo indietro per i professionisti”. A sostenerlo è Raffaele Cecoro, Coordinatore InterregionaleOrdiniPPC del Meridione (OAPPC-SUD), all’indomani dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, delAppalti, così come rivisto e integrato alla luce delle osservazioni delle commissioni parlamentari, dei diversi ordini professionali italiani e della conferenzaordini. “A mio avviso, ildeinon permetterà di consentire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaVasto : Sul nuovo codice appalti siamo tornati indietro 30 anni. Largo alle Mafie.... e tanti saluti agli imprenditori ones… - raffaellapaita : Il #codicedegliappalti di Salvini è del tutto insufficiente. La proposta a cui avevamo lavorato con il governo Drag… - matteosalvinimi : ? Dalle parole ai fatti. Come promesso, APPROVATO in Consiglio dei Ministri il nuovo Codice degli Appalti. Meno bur… - EdoPiso : @AnnalisaChirico Il Nuovo Codice degli appalti in Italia ha un solo obiettivo: agevolare mafiosi, camorristi ed eva… - Webuild_Group : .@pietrosalini: '“Questo cantiere rappresenta la visione di due Paesi, con il sostegno dell’Europa per un progetto… -