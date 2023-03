Nuovo codice degli appalti Parola d' ordine | semplificare

(Di giovedì 30 marzo 2023) Lavori più veloci da una parte, mano più larga su controlli e trasparenza dall’altra. Sembra un po’ questo il senso delsugliapprovato martedì dal governo.più semplici e rapidi vuol dire tagliare i tempi delle opere “tra sei mesi e un anno” secondo il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Ma vuol dire anche che il 98% dei lavori potrà esser assegnato senza bando, per un valore di circa 19 miliardi.è stata lad’. La velocità che deriva dalè quella che serve per l’assegnazione dei fondi del Pnrr. Ma non c’erano altre strade, che agire a discapito della poca trasparenza, concorrenza e qualità, con affidamenti diretti fino a soglie elevate? “Semplificazione e rapidità sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : ? Dalle parole ai fatti. Come promesso, APPROVATO in Consiglio dei Ministri il nuovo Codice degli Appalti. Meno bur… - GianlucaVasto : Sul nuovo codice appalti siamo tornati indietro 30 anni. Largo alle Mafie.... e tanti saluti agli imprenditori ones… - fattoquotidiano : L’Anac stronca il nuovo Codice degli appalti varato dal governo: “Ora sotto i 150mila euro lavori anche al cugino e… - ZetemaCultura : ?? Sabato #13maggio torna la Notte dei Musei! ? ????? Se hai un progetto di animazione culturale e spettacolo dal vivo… - Rosellina24 : RT @EugenioCardi: Il @sole24ore afferma che con questo nuovo codice degli appalti ben il 96% dei lavori verrà assegnato senza gara. Possiam… -

Matteo Salvini sul: "Gli imprenditori sono presunti innocenti, non basterà più un avviso di garanzia per escluderli. Le critiche Anac agli affidamenti diretti La velocità riduce il rischio corruzione".Tra le migliori offerte del giorno segnaliamo unminimo storico per Nothing Phone (1) nella ... 12GB RAM, Dual Sim, Black Amazon 499 444 Vedi offerta UTILIZZA ILXIAOMIDAYS23 PER OTTENERE ...Trattandosi di un mondo totalmente, che non può popolarsi senza adeguato supporto degli ...una enorme potenza di calcolo e oltre al kit di sviluppo e di prova Apple deve dare a chi scrive...

Nuovo codice appalti: perché non ci sarà gara per il 98% dei lavori pubblici Corriere della Sera

Il CdM di ieri, in aggiunta al Decreto bollette, Fisco ed al nuovo Codice Appalti, ha dato il via libera ad una serie di misure per la Sanità, ...Il Pd all’attacco sulle nuove norme per i contratti pubblici: colpo mortale ai progetti, in piazza con la Cgil. Differenze nel giudizio sia tra i sindacati che tra le imprese ...