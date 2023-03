Nuova discesa del prezzo per AirPods Pro 2 su Amazon a fine marzo (Di giovedì 30 marzo 2023) Su Amazon è presente un’offerta molto interessante che riguarda gli AirPods Pro di seconda generazione, modello del 2022 e per ora il più recente realizzato da Apple. Se si ha intenzione di risparmiare acquistando questi auricolari wireless di ultima generazione realizzati dall’azienda di Cupertino, questo è sicuramente il periodo migliore per farci un pensierino. Si può infatti notare come su Amazon questi AirPods Pro di seconda generazione abbiano un prezzo più vantaggioso rispetto a qualche tempo fa, grazie allo sconto del 16% applicato sul prezzo da listino di 299 euro. Riscontri sulla discesa del prezzo per AirPods Pro 2 su Amazon: la situazione a fine ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Suè presente un’offerta molto interessante che riguarda gliPro di seconda generazione, modello del 2022 e per ora il più recente realizzato da Apple. Se si ha intenzione di risparmiare acquistando questi auricolari wireless di ultima generazione realizzati dall’azienda di Cupertino, questo è sicuramente il periodo migliore per farci un pensierino. Si può infatti notare come suquestiPro di seconda generazione abbiano unpiù vantaggioso rispetto a qualche tempo fa, grazie allo sconto del 16% applicato sulda listino di 299 euro. Riscontri sulladelperPro 2 su: la situazione a...

