Nunzia De Girolamo: "Prepara la zappetta...", il retroscena su Berlusconi (Di giovedì 30 marzo 2023) Nunzia De Girolamo a Terraverso, il vide-podcast di Libero, racconta un aneddoto particolare: il momento in cui le dissero che sarebbe diventata ministro all'Agricoltura. "Mi chiamò Berlusconi e mi disse, Nunzia, Prepara la zappetta..."Clicca qui e guarda tutte le puntate di Terraverso Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023)Dea Terraverso, il vide-podcast di Libero, racconta un aneddoto particolare: il momento in cui le dissero che sarebbe diventata ministro all'Agricoltura. "Mi chiamòe mi disse,la..."Clicca qui e guarda tutte le puntate di Terraverso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Satyri_Com : Passato il fine settimana con la fidanzata toscana, lunedì #EllySchlein si è buttata fra le braccia del campano… - Carlo95395766 : @anninavigneto Il marito della De Girolamo Nunzia non ne sbaglia una ?????? - Eccoci4 : @CarloCalenda Per quanto mi riguarda è apprezzabile anche la linea politica che sta intraprendendo il PD, espressa… - CiaoMaschioFan : RT @lifestyleblogit: Nunzia De Girolamo: la sua bravura alla conduzione di ‘Ciao Maschio’ conquista il pubblico televisivo - gufolibero : @sbonaccini Per carità, siete liberissimi di spararvi sui maroni. #Chiarabraga non so chi sia e l'altro mi pare sia… -