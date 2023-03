(Di giovedì 30 marzo 2023)per, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli per un’infezione respiratoria. Dalle informazioni filtrate tra i medici c’è ottimismo sulle condizioni del Pontefice, Escluso che si possa trattare di Covid-19 Inizialmente era stato detto che il Pontefice era stato ricoverato per esami precedentemente programmati, ma successivamente si è venuto a sapere chesi era lamentato nei giorni precedenti di «difficoltà respiratorie». I test hanno escluso si possa trattare di Covid-19, ma ad ogni modo si sono resi necessari «alcuni giorni di cure mediche ospedaliere appropriate». Gli appuntamenti delargentino per giovedì sono stati cancellati.ha passato una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Prima notte tranquilla al Policlinico Gemelli per papa Francesco dopo il ricovero per un'infezione respiratoria. L… - HuffPostItalia : Notte tranquilla al Gemelli per Papa Francesco, per lo staff medico 'alla Domenica delle Palme ci sarà' - Libero_official : #PapaFrancesco sarebbe ricoverato al #Gemelli per una polmonite. Notte tranquilla in ospedale, il mondo in ansia pe… - SecolodItalia1 : “Notte tranquilla” per Papa Francesco: potrebbe celebrare la domenica delle palme - granpinoo : RT @HuffPostItalia: Notte tranquilla al Gemelli per Papa Francesco, per lo staff medico 'alla Domenica delle Palme ci sarà' -

Come sta Papa Francesco dopo il ricovero di ieri in ospedale per problemi e affaticamento respiratori Ha trascorso una, al decimo piano del Policlinico Gemelli, dove il Pontefice è ricoverato nello speciale appartamento dei Papi per una 'infezione respiratoria'. 'Gli infermieri sono molto ottimisti, ...Da quanto filtra Bergoglio avrebbe trascorso una, "liscia come l'olio". " Gli infermieri sono molto ottimisti , ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme ...Ottimista il personale sanitario: per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme, ci sarà Ha trascorso una, "liscia come l'olio", papa Francesco secondo quanto si è appreso da fonti vicine al decimo piano del Policlinico Gemelli, dove il Pontefice è ricoverato da ieri, mercoledì 29 marzo, ...

Papa: notte tranquilla al Gemelli per Francesco dopo il ricovero - Cronaca Agenzia ANSA

Trasportato in ospedale, è ora in cura per una infezione respiratoria Roma, 30 marzo 2023 - Ha trascorso una notte tranquilla, “liscia come l'olio”, Papa Francesco secondo quanto si apprende da fonti ...Ha trascorso una notte tranquilla, «liscia come l’olio», papa Francesco secondo quanto si è appreso da fonti vicine al decimo piano del Policlinico Gemelli, dove il Pontefice è ricoverato da ieri, ...