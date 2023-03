“Non può andare così”. GF Vip 7, Giaele dice tutto a Tavassi e lui crolla: “Non lo accetto” (Di giovedì 30 marzo 2023) Ci siamo, manca pochissimo al momento in cui il pubblico scoprirà il vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip. così da qualche giorno i vipponi, oltre a vivere con nuova tensione questo avvicinamento al 3 aprile, si stanno sbottonando su quelle che sono le loro sensazioni a riguardo. Già Edoardo Tavassi, prima della puntata, aveva ammesso che arrivare in finale era il suo sogno. Sogno avverato grazie al pass staccato proprio lunedì scorso. I vipponi sono stati ben contenti che in finale sia arrivato proprio lui e infatti hanno voluto festeggiarlo a differenza di quanto avvenuto con Nikita Pelizon. Da un po’ di tempo l’insofferenza dei concorrenti nei confronti dell’influencer triestina ha raggiunto livelli mai visti prima. I continui attacchi hanno posto Nikita in una condizione di semi-isolamento. Solo Milena Miconi recentemente si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Ci siamo, manca pochissimo al momento in cui il pubblico scoprirà il vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip.da qualche giorno i vipponi, oltre a vivere con nuova tensione questo avvicinamento al 3 aprile, si stanno sbottonando su quelle che sono le loro sensazioni a riguardo. Già Edoardo, prima della puntata, aveva ammesso che arrivare in finale era il suo sogno. Sogno avverato grazie al pass staccato proprio lunedì scorso. I vipponi sono stati ben contenti che in finale sia arrivato proprio lui e infatti hanno voluto festeggiarlo a differenza di quanto avvenuto con Nikita Pelizon. Da un po’ di tempo l’insofferenza dei concorrenti nei confronti dell’influencer triestina ha raggiunto livelli mai visti prima. I continui attacchi hanno posto Nikita in una condizione di semi-isolamento. Solo Milena Miconi recentemente si è ...

