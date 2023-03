“Non fumare la sigaretta elettronica davanti a mia figlia”: papà di 37 anni viene accoltellato a morte da Starbucks davanti alla bimba e alla compagna (Di giovedì 30 marzo 2023) accoltellato a morte per aver chiesto di non fumare la sigaretta elettronica davanti alla figlia piccola. E’ quanto successo a Paul Stanley Schmidt, papà di 37 anni: l’uomo è stato ucciso davanti agli occhi della compagna e della bimba in uno Starbucks di Vancouver, in Canada. “Tutto è iniziato perché quell’uomo stava svapando accanto alla figlia piccola. Lui stava solo cercando di proteggere sua figlia”, ha raccontato un testimone del delitto: secondo quanto ricostruito, intorno alle 17.40 di domenica 26 marzo Paul stava aspettando la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023)per aver chiesto di nonlapiccola. E’ quanto successo a Paul Stanley Schmidt,di 37: l’uomo è stato uccisoagli occhi dellae dellain unodi Vancouver, in Canada. “Tutto è iniziato perché quell’uomo stava svapando accantopiccola. Lui stava solo cercando di proteggere sua”, ha raccontato un testimone del delitto: secondo quanto ricostruito, intorno alle 17.40 di domenica 26 marzo Paul stava aspettando la ...

