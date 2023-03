No! Questo video non mostra un europarlamentare mentre fa uso di cocaina in aula (Di giovedì 30 marzo 2023) Circola un video che dimostrerebbe l’uso della cocaina presso il Parlamento europeo. Non viene indicata l’identità dell’uomo ripreso mentre cosparge della polvere in mano per poi “sniffare” come se nulla fosse in aula, mostrandosi estremamente soddisfatto. C’è un particolare che non quadra, ossia la sedia e il luogo dove sarebbe avvenuto il fatto, che non sembrano affatto appartenenti all’europarlamento. Di fatto, non lo è. Per chi ha fretta Il luogo della ripresa non sembra affatto il Parlamento europeo, il mobilio non corrisponde a quello delle aule di Strasburgo e Bruxelles. L’uomo ripreso non è un parlamentare europeo, ma uno tedesco. Le riprese si sono svolte presso il parlamento tedesco. Il parlamentare fa uso di “tabacco da fiuto”. Analisi Ecco una delle condivisioni ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) Circola unche dimostrerebbe l’uso dellapresso il Parlamento europeo. Non viene indicata l’identità dell’uomo ripresocosparge della polvere in mano per poi “sniffare” come se nulla fosse inndosi estremamente soddisfatto. C’è un particolare che non quadra, ossia la sedia e il luogo dove sarebbe avvenuto il fatto, che non sembrano affatto appartenenti all’europarlamento. Di fatto, non lo è. Per chi ha fretta Il luogo della ripresa non sembra affatto il Parlamento europeo, il mobilio non corrisponde a quello delle aule di Strasburgo e Bruxelles. L’uomo ripreso non è un parlamentare europeo, ma uno tedesco. Le riprese si sono svolte presso il parlamento tedesco. Il parlamentare fa uso di “tabacco da fiuto”. Analisi Ecco una delle condivisioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : La #Meloni sull'F-35 è una pericolosa esaltazione militarista degna dell'Istituto Luce. Ah no scusate, questo è… - riccardomagi : Lo stop al cibo sintetico è inutile e dannoso. Chiediamo venga ritirato il DL contro la carne coltivata che blocca… - colvieux : No. È una follia anti scientifica e contro l’umanità. State follemente difendendo un mondo che ha distrutto il pian… - mikys100 : RT @LBasemi: Sono certo che questo video vi piacerà molto. Il Giornalista Edward Xu (e lo scrivo in maiuscolo perchè lo merita) umilia il p… - piergio56545757 : @KekkaWithHoodie @Preeenc__x @TolliVincenzo Ti stai attaccando ad un discorso no sense perché oggettivamente non sa… -