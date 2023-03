No | parlare da soli non è sintomo di squilibrio

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 30 marzo 2023) Se ci prestiamo attenzione,danelle nostre vite non è un’eventualità poi così rara e di fatto può aiutarci a diventare i migliori amici di noi stessi, piuttosto che – come spesso accade – i peggiori giudici. Certo, la maggior parte di noi evita di farlo in pubblico perché ha il timore di apparire bizzarro; eppure questo comportamento può portare effetti benefici nel nostro modo di analizzare e gestire alcune situazioni. L’utilità nelle prestazioni Che si tratti di una gara sportiva o di un compito professionale, il cosiddetto self talk può avere effetti motivazionali. Non sono pochi così gli sportivi che prima di una competizione cruciale si auto-motivano attraverso frasi del tipo «puoi farcela», «questa gara te la porti a casa» e così via. Questo perché innanzituttodaci aiuta a prendere le ...