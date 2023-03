No, il presidente del Sudafrica non ha detto che non arresterà Putin al meeting dei Brics (Di giovedì 30 marzo 2023) «Putin qui è il benvenuto. E nessuno lo arresterà». Sono forti le parole pronunciate in video di quello che gli utenti su Facebook identificano come il presidente del Sudafrica. «Se sarà necessario andremo a prendere Putin all’aeroporto, lo porteremo alla riunione. Lì parlerà e incontrerà chi deve. Poi noi lo riporteremo in aeroporto», aggiunge l’uomo, che poi si scaglia contro la Corte Penale Internazionale, definendola «ipocrita» per aver emesso un mandato d’arresto contro il presidente della Russia, che il Sudafrica, in quanto firmatario dello Statuto di Roma, ha il dovere di rispettare le decisioni del tribunale internazionale. Se a pronunciare le parole fosse stato effettivamente il capo di Stato del Sudafrica, la situazione ora sarebbe spinosa, ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) «qui è il benvenuto. E nessuno lo». Sono forti le parole pronunciate in video di quello che gli utenti su Facebook identificano come ildel. «Se sarà necessario andremo a prendereall’aeroporto, lo porteremo alla riunione. Lì parlerà e incontrerà chi deve. Poi noi lo riporteremo in aeroporto», aggiunge l’uomo, che poi si scaglia contro la Corte Penale Internazionale, definendola «ipocrita» per aver emesso un mandato d’arresto contro ildella Russia, che il, in quanto firmatario dello Statuto di Roma, ha il dovere di rispettare le decisioni del tribunale internazionale. Se a pronunciare le parole fosse stato effettivamente il capo di Stato del, la situazione ora sarebbe spinosa, ...

