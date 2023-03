“No! Cosa fai?”. Sophie Codegoni, clamorosa gaffe prima del parto. I fan non posso credere ai loro occhi: cosa ha pubblicato (Di giovedì 30 marzo 2023) Sophie Codegoni spoilera il nome del primo figlio. L’annuncio della gravidanza è arrivato lo scorso dicembre con una foto e un lungo post dedicato al fidanzato Alessandro Basciano e al loro ‘puntino’. I due si sono conosciuti nella casa del reality show più seguito d’Italia e tra poco diventeranno genitori di una bambina. In molti pensavano che la coppia scoppiasse subito dopo la fine del reality ma così non è stato.“Quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione. Quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire… la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare”, si leggeva nel post pubblicato da Sophie ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023)spoilera il nome del primo figlio. L’annuncio della gravidanza è arrivato lo scorso dicembre con una foto e un lungo post dedicato al fidanzato Alessandro Basciano e al‘puntino’. I due si sono conosciuti nella casa del reality show più seguito d’Italia e tra poco diventeranno genitori di una bambina. In molti pensavano che la coppia scoppiasse subito dopo la fine del reality ma così non è stato.“Quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione. Quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire… la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare”, si leggeva nel postda...

