(Di giovedì 30 marzo 2023) Questo weekend è il più importante dell’anno della WWE, essendo in programma le due notti di39. Lo show è già pronto, i match sono già sulla carta e l’attesa è spasmodica. Vedremo la resa dei conti tra Zayn e Owens e gli Usos. Il match padre/figlio tra Dominik e Rey Mysterio. I match femminili con una punta d’interesse per quello di Rhea e Charlotte, che chiuderà la prima notte del Grandaddy of them All, ed infine il Main Event tra Roman Reigns e Cody Rhodes. Eppure la WWE vede già oltre, aiavvenire, che sono già stati strutturati dal team creativo. Questo è quanto dichiarato dal co-CEO della federazione: “Se mi chiedeste a che punto è il team creativo, io risponderei che è già moltiavanti rispetto a“ Non distogliamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Nick Khan: 'Abbiamo già programmato i mesi successivi a Wrestlemania' - wwebrasil__ : Nick Khan aborda processo criativo da WWE - TSOWrestling : Sarà un bluff? #TSOW #TSOS - wrestling_pt : Nick Khan aborda processo criativo da WWE - TSOWrestling : La #WWE apre all'idea... #TSOW // #TSOS -

Trama del Film Insieme per forza :Lang, un giovane e testardo attore cinematografico, per ... Camilla Belle, Cliff Curtis, Joel Virgel, Ben Badra, Mo Zinal, Nathanael Baring, Marco, Joel Fry,...Dal 1999 ha firmato i fumetti Gengise Satiri Filia (per il Gabbiano a Vapore ), le ... Nel 2007 ha dato vita ae Yaya , protagonisti di un fumetto e di una linea di abbigliamento e gadget; ......(è una grande solista di slide guitar) e alle astute commistioni pop di dischi come "of Time" ... scritta da Stevie Wonder per Chaka). Non mancano brani di atmosfera come "So Close" e "The Bed ...

Pat McAfee non sarà a WrestleMania 39, arriva la conferma di Nick ... The Shield Of Wrestling

In a new interview with Colin Cowherd, WWE President Nick Khan was asked about the Creative process and the team that works on creating it, and he revealed that they already have plans determined for ...Speaking on The Herd with Colin Cowherd, WWE CEO Nick Khan discussed how far in advance plans for the show began. "Months in advance. Months, months, months in advance." Khan, who was appointed WWE ...