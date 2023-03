Neymar perde un milione di euro al casinò online: scoppia in lacrime in diretta | VIDEO (Di giovedì 30 marzo 2023) perdere un milione di euro al casinò online e scoppiare in lacrime, ma solo per poco. Sta facendo il giro del web il VIDEO che vede protagonista Neymar, il quale – durante una diretta streaming su Twich – ha perso una somma milionaria su un sito di gioco d’azzardo in streaming. Il campione brasiliano tornerà in campo solo la prossima stagione, dopo essere stato operato alla caviglia destra lo scorso 10 marzo in seguito all’infortunio che lo aveva costretto ad uscire in lacrime nel match del suo Paris Saint Germain contro il Lille. Lontano dai campi da calcio, il fantasista del Psg ama il gioco d’azzardo. E di certo i soldi per lui non sono un problema. O Ney ha dissipato circa un ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 marzo 2023)re undialre in, ma solo per poco. Sta facendo il giro del web ilche vede protagonista, il quale – durante unastreaming su Twich – ha perso una somma milionaria su un sito di gioco d’azzardo in streaming. Il campione brasiliano tornerà in campo solo la prossima stagione, dopo essere stato operato alla caviglia destra lo scorso 10 marzo in seguito all’infortunio che lo aveva costretto ad uscire innel match del suo Paris Saint Germain contro il Lille. Lontano dai campi da calcio, il fantasista del Psg ama il gioco d’azzardo. E di certo i soldi per lui non sono un problema. O Ney ha dissipato circa un ...

