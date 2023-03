Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Neymar gioca al casinò online: in un’ora perde un milione di euro e si dispera - Corriere : Poker, risse, il capodanno di tre giorni in un bunker: tutte le follie di Neymar - DonCiccio00 : RT @Corriere: Neymar gioca al casinò online: in un’ora perde un milione di euro e si dispera - Milenaceti : Neymar perde un milione giocando d’azzardo on line e scoppia a piangere (ma anche a ridere) - tiscalinews : L'attaccante brasiliano del Paris Saint Germain condivide live su 'Twitch' la sua disastrosa partita. Perde 1 mili… -

, celebre calciatore brasiliano, ha perso un milione di euro in un casinò online durante una diretta streaming su Twitch . Il video, diventato virale, mostrache sembra scoppiare in lacrime. Poco dopo, però, il calciatore si riprende ed esplode in una risata... nervosa. Lontano dai campi da calcio a causa di un infortunio alla caviglia, il giocatore ...Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 30 marzo 2023:un milione di euro al casinò online e si dispera in diretta streaming... GUARDA IL VIDEO DEL BRASILIANO CHE PIANGE IN LIVE Lindsay ...Poco dopoè però scoppiato a ridere, annunciando un successivo video su Youtube e chiudendo la diretta. Si è trattato infatti solo di un'operazione di marketing per promuovere il sito di ...

Neymar perde un milione di euro al casinò online: scoppia in lacrime in diretta La7

Neymar perde un milione di euro al casinò online e "piange" in diretta. Il video è virale ...Come perdere un milione di euro nel giro di un’ora Basta chiedere a Neymar che, infortunato fino a fine stagione in seguito all’operazione alla caviglia a cui si è dovuto sottoporre, nelle ultime ore ...