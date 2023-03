Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Neymar gioca al casinò online: in un’ora perde un milione di euro e si dispera - cmdotcom : #Neymar perde un milione di euro a #poker e piange davanti al pc VIDEO - lauromontagnani : Neymar perde un milione giocando d’azzardo on line e scoppia a piangere , pensate per chi a un reddito medio basso… - falaferr : RT @unfair_play: Neymar perde un milione di euro scommettendo online e si dispera in diretta. Ma tutti credono stia fingendo. #Neymar - Ezio192maubor : Neymar perde un milione al casinò online, il pianto in diretta streaming -

Così pochi che dopo qualche momento iniziale di appannamento,è tornato a sorridere. Beato a lui., ecco quanto tempo ci mette per recuperare il milione di euro Il sorriso probabilmente ...loses 1M in casino in just hrs! The #PSG forward, recovering from an ankle injury, streams online gaming. Crying at first, he then laughs, remembering it's just a week's pay! #...un milione di euro al casinò online e finge di disperarsi: il videoun milione al casinò: cosa è successoJr , in realtà, non ha finto di disperarsi. O meglio: un ...

Lo stesso giorno in cui ha avuto i suoi social network hackerati, Neymar ha preso un'altra presunta truffa nel mondo online. Il calciatore brasiliano del Psg, infortunato fino a… Leggi ...Neymar ha perso un milione di euro al casinò online. La sua reazione è diventata subito virale, scatenando una raffica di polemiche e reazioni in Rete. Il 31enne calciatore brasiliano, attaccante del ...