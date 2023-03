Neymar perde un milione al casinò online e si dispera | il video del pianto di ' O Ney'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Neymar gioca al casinò online: in un’ora perde un milione di euro e si dispera - andr3_21 : RT @unfair_play: Neymar perde un milione di euro scommettendo online e si dispera in diretta. Ma tutti credono stia fingendo. #Neymar - StraNotizie : Neymar perde un milione al casinò online, la reazione è virale – Video - Pasquata1 : RT @DrTuitter: ?? #Neymar perde 1 MILIONE di EURO giocando al Casinò Online in soli 60 minuti. La reazione del perchè non potrà mai essere q… - aedan83 : @Adnkronos Vi propongo un altro titolo: Neymar perde il credito che il sito di scommesse gli ha regalato ma lui se… -

Infattiprima finge di piangere e disperarsi, ma poi si lascia andare ad una risata sulle note del Titanic. L'attaccante brasiliano si era infortunato lo scorso 19 febbraio durante il match di ...Poco dopoè però scoppiato a ridere, annunciando un successivo video su Youtube e chiudendo la diretta. Si è trattato infatti solo di un'operazione di marketing per promuovere il sito di ...Il tempo libero per infortunio non sempre porta bene ai calciatori, non sfugge anchefermo per infortunio. Il campione brasiliano del Paris Saint Germain ha giocato e perso una somma milionaria su un sito di gioco d'azzardo online. Sta facendo il giro del web il video del ...

Neymar perde un milione di euro al casinò online Corriere della Sera

Neymar torna a far parlare di sé, ma questa volta fuori dal campo. Ancora in attesa dopo lo stop causato dall’infortunio alla caviglia, il calciatore brasiliano del Psg era in diretta su Twitch quando ...PARIGI. Neymar ha perso circa un milione di euro al Casinò online. Il momento del gioco è stato ripreso in un video e mostra il calciatore in lacrime che si dispera. Il filmato è stato pubblicato sul ...