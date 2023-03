Nessuno è al di sopra del diritto internazionale, neanche Putin (Di giovedì 30 marzo 2023) Venerdì 17 marzo, la Corte Penale internazionale (CPI) ha emesso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin accusandolo di essere «responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di bambini». La Corte – che ha sede all’Aja nei Paesi Bassi – è il primo e unico tribunale internazionale permanente con la giurisdizione di perseguire individui per crimini contro l’umanità. Fondata a Roma nel 1998, ha portato alla sbarra i più feroci dittatori, come il serbo Miloševi?. Tra il 2018 e il 2021, il presidente della Corte Penale internazionale è stato Chile Eboe-Osuji. Prima di assumere il prestigioso incarico, in passato ha diretto l’ufficio legale dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e ha guidato l’accusa nel Tribunale penale internazionale per il ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 marzo 2023) Venerdì 17 marzo, la Corte Penale(CPI) ha emesso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimiraccusandolo di essere «responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di bambini». La Corte – che ha sede all’Aja nei Paesi Bassi – è il primo e unico tribunalepermanente con la giurisdizione di perseguire individui per crimini contro l’umanità. Fondata a Roma nel 1998, ha portato alla sbarra i più feroci dittatori, come il serbo Miloševi?. Tra il 2018 e il 2021, il presidente della Corte Penaleè stato Chile Eboe-Osuji. Prima di assumere il prestigioso incarico, in passato ha diretto l’ufficio legale dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e ha guidato l’accusa nel Tribunale penaleper il ...

