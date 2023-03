Nerazzurri al lavoro in vista della ripresa del campionato (Di giovedì 30 marzo 2023) 29 Marzo 2023 Il Pisa Sporting Club si è allenato questo pomeriggio sui campi del Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado proseguendo così la preparazione in vista dell’impegno di sabato prossimo a Cosenza. La sfida del “San Vito-Marulla” (ore 14.00) segnerà la ripresa del campionato Cadetto dopo l’ultima sosta della stagione regolare; la prima di otto sfide che vedranno i Nerazzurri impegnati in trasferta contro Cosenza, Terni, Ascoli, Brescia e in casa contro Cagliari, Bari, Frosinone e Spal. L’allenamento odierno, iniziato con il consueto riscaldamento, è proseguito con una serie di esercitazioni tattiche a tutto campo alle quali hanno preso parte anche alcuni elementi della Primavera ‘prestati’ per l’occasione alla Prima squadra in attesa del rientro dei calciatori impegnati ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 30 marzo 2023) 29 Marzo 2023 Il Pisa Sporting Club si è allenato questo pomeriggio sui campi del Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado proseguendo così la preparazione indell’impegno di sabato prossimo a Cosenza. La sfida del “San Vito-Marulla” (ore 14.00) segnerà ladelCadetto dopo l’ultima sostastagione regolare; la prima di otto sfide che vedranno iimpegnati in trasferta contro Cosenza, Terni, Ascoli, Brescia e in casa contro Cagliari, Bari, Frosinone e Spal. L’allenamento odierno, iniziato con il consueto riscaldamento, è proseguito con una serie di esercitazioni tattiche a tutto campo alle quali hanno preso parte anche alcuni elementiPrimavera ‘prestati’ per l’occasione alla Prima squadra in attesa del rientro dei calciatori impegnati ...

