Neonato morto per aorta recisa, indagati 9 medici (Di giovedì 30 marzo 2023) Il 15 aprile 2021 un bimbo di dieci mesi morì all'ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, dopo un intervento chirurgico che doveva servire a correggere una malformazione polmonare. Al termine ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Il 15 aprile 2021 un bimbo di dieci mesi morì all'ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, dopo un intervento chirurgico che doveva servire a correggere una malformazione polmonare. Al termine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Migliaia di #bambine ogni anno subiscono l'#infibulazione in Italia; ieri un bimbo è morto perché la mamma gli ha f… - fisco24_info : Neonato morto per aorta recisa, indagati 9 medici: Aveva dieci mesi, il decesso in ospedale a Torino - Ansa_Piemonte : Neonato morto per aorta recisa, indagati 9 medici. Aveva dieci mesi, il decesso in ospedale a Torino #ANSA - cronacacampania : 'Il bimbo non respira più'. Tragedia durante la vacanza, muore neonato - AodiFoad : RT @AodiFoad: Neonato morto dissanguato, la circoncisione rituale è possibile in ospedale -