Neonato morto per aorta recisa a Torino, indagati 9 medici (Di giovedì 30 marzo 2023) commenta Per la vicenda di un Neonato morto il 15 aprile 2021 all'ospedale infantile Regina Margherita, a Torino , dopo un intervento chirurgico, sono indagati nove medici. Il piccolo, di soli 10 mesi,...

