Nelle crisi finanziarie le parole vanno usate col gontagocce. Ecco perché (Di giovedì 30 marzo 2023) Se per fare buona comunicazione le parole vanno dosate col contagocce in ogni aspetto della vita umana, questo accorgimento vale doppio quando è in ballo il destino dell’economia. Un tempo i custodi del risparmio e i responsabili delle finanze di uno Stato si cucivano la bocca anche per fare gli auguri di Natale. Si esprimevano solo con rarissimi atti formali, a loro volta frutto di approfondite e analitiche riflessioni. Un nome su tutti: il banchiere Donato Menichella (1896-1984), governatore della Banca d’Italia e principale artefice dell’Oscar per la migliore valuta assegnato, nel 1960, alla lira italiana. Menichella dichiarava pochissimo e influiva tantissimo, come si conviene a chi, con le proprie decisioni, può incidere sulle tasche, cioè sul futuro, di milioni e milioni di famiglie e imprese. Non era l’unico, Menichella, a impreziosire col ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 marzo 2023) Se per fare buona comunicazione ledosate col contagocce in ogni aspetto della vita umana, questo accorgimento vale doppio quando è in ballo il destino dell’economia. Un tempo i custodi del risparmio e i responsabili delle finanze di uno Stato si cucivano la bocca anche per fare gli auguri di Natale. Si esprimevano solo con rarissimi atti formali, a loro volta frutto di approfondite e analitiche riflessioni. Un nome su tutti: il banchiere Donato Menichella (1896-1984), governatore della Banca d’Italia e principale artefice dell’Oscar per la migliore valuta assegnato, nel 1960, alla lira italiana. Menichella dichiarava pochissimo e influiva tantissimo, come si conviene a chi, con le proprie decisioni, può incidere sulle tasche, cioè sul futuro, di milioni e milioni di famiglie e imprese. Non era l’unico, Menichella, a impreziosire col ...

