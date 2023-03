“Nel mio letto no…”. Francesco Totti, l’ultima scoperta su Ilary Blasi. E le conseguenze (Di giovedì 30 marzo 2023) Da ormai tantissimi mesi si continua a parlare della separazione burrascosa tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo vent’anni di matrimonio e tre figli, nell’estate del 2022, i due hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore. Entrambi sono però ormai da mesi impegnati con rispettivi nuovi compagni, Ilary è infatti felicemente fidanzata con l’imprenditore tedesco Bastian e l’ex calciatore della Roma ha al suo fianco Noemi Bocchi, flower designer romana. Spesso le nuove relazioni avviate sono state motivi di scontri tra i due. Difatti vi era già stata, nelle scorse settimane, una frecciatina da parte di Francesco Totti nei confronti della Blasi, la quale si era recato proprio con il suo attuale compagno Bastian al ristorante di Alex ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Da ormai tantissimi mesi si continua a parlare della separazione burrascosa tra. Dopo vent’anni di matrimonio e tre figli, nell’estate del 2022, i due hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore. Entrambi sono però ormai da mesi impegnati con rispettivi nuovi compagni,è infatti felicemente fidanzata con l’imprenditore tedesco Bastian e l’ex calciatore della Roma ha al suo fianco Noemi Bocchi, flower designer romana. Spesso le nuove relazioni avviate sono state motivi di scontri tra i due. Difatti vi era già stata, nelle scorse settimane, una frecciatina da parte dinei confronti della, la quale si era recato proprio con il suo attuale compagno Bastian al ristorante di Alex ...

