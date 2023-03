Nel 2022 record di ricavi. Tutti i numeri di Poste italiane (Di giovedì 30 marzo 2023) Poste italiane si conferma un gruppo solido e con floride prospettive di crescita. A dirlo sono i numeri del quarto trimestre del 2022. Il risultato senz’altro più significativo è quello che riguarda i ricavi complessivi che ammontano a 11,9 miliardi con un aumento del 6% su base annua. I servizi assicurativi (sia sul fronte vita che su quello dei danni) registrano un vero e proprio boom. I ricavi sono in crescita di quasi sedici punti percentuali (15,7%), arrivando a 2,2 miliardi. Stabili, invece, i ricavi da corrispondenza, pacchi e distribuzione. Anche il settore dei servizi senza traguardi particolarmente significativi. Basti pensare a quelli erogati sul versante finanziario: i ricavi, spinti dalla continua crescita del margine di interesse, ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 marzo 2023)si conferma un gruppo solido e con floride prospettive di crescita. A dirlo sono idel quarto trimestre del. Il risultato senz’altro più significativo è quello che riguarda icomplessivi che ammontano a 11,9 miliardi con un aumento del 6% su base annua. I servizi assicurativi (sia sul fronte vita che su quello dei danni) registrano un vero e proprio boom. Isono in crescita di quasi sedici punti percentuali (15,7%), arrivando a 2,2 miliardi. Stabili, invece, ida corrispondenza, pacchi e distribuzione. Anche il settore dei servizi senza traguardi particolarmente significativi. Basti pensare a quelli erogati sul versante finanziario: i, spinti dalla continua crescita del margine di interesse, ...

